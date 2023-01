L’Ajuntament de Tossa de Mar va confirmar ahir que la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Educació, invertirà 243.236,88 euros per a les obres de substitució de finestres, col·locació de proteccions solars i control de calefacció i il·luminació LED per a la millora energètica de l’Institut de Tossa de Mar.

L’Institut de Tossa de Mar es va inaugurar l’any 1995 com a conseqüència de la generalització de la implantació de la LOGSE que introduïa l’Educació Secundària Obligatòria entre els 12 i els 16 anys. El centre estava format per diferents barracons, els primers que es van inaugurar a Catalunya en l’ensenyament secundari, per atendre així la demanda de la població de Tossa de poder comptar en el seu municipi amb un centre d’ensenyament secundari, de manera que els seus joves de 12 anys no haguessin de sortir de la vila per complimentar l’ensenyament obligatori. L’any 2005 van dir adéu als barracons i la Generalitat de Catalunya va inaugurar l’edifici que hi ha actualment.