El darrer tram del camí de ronda que enllaça la platja de Lloret amb la de Fenals ja és una realitat. L’adjudicació de les obres es va fer al juliol després de procedir a l’expropiació dels terrenys, un tràmit que ha durat diversos anys, i a finals d’any l’Ajuntament el va donar per finalitzat. Els treballs d’aquesta tercera fase de les obres del Camí de ronda de Lloret a Fenals ha comprès les escales d’accés a l’alçada de Punta de Fenals cap a l’inici del tram; el condicionament del paviment del camí; l’eixamplament de l’ample de pas i la instal·lació de baranes per a la protecció contra caigudes atesa la verticalitat del penya-segat. A més també s’ha fet un manteniment correctiu a la passarel·la que condueix a un dels miradors, l’estructura de la qual es trobava força deteriorada.

El regidor d’Urbanisme, Albert Robert, explica que «ara només resta finalitzar uns metres a l’alçada del Castell de Sant Joan que tenen més complexitat, i s’està elaborant un projecte executiu amb una enginyeria, però ja podem gaudir d’aquest tram de Fenals fins a arribar gairebé al Castell de Sant Joan que ofereix nous miradors i unes vistes espectaculars sobre el nostre litoral». L’import total dels treballs ha estat de 209.123,45 euros.

Una connexió anhelada

A principis d’any ja es va obrir al públic el tram dos que enllaçava el tram del camí de ronda que va de Cala Banys fins al Castell de Sant Joan. Per l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, la finalització del tercer tram del camí és una connexió anhelada: «després de molts anys per fi hem pogut connectar la Platja de Lloret i Fenals i fer realitat un projecte molt demandat per la ciutadania i valorat pels nostres visitants». Els camins de ronda són un dels atractius més valorats per ciutadania i visitants. L’actual equip de govern ha reiterat en repetides ocasions la importància d’enllaçar els pobles de Tossa i Blanes per aquests senders marítims, una reivindicació històrica a Lloret. De fet, el passat mes d’agost l’Ajuntament també va aprovar el projecte per edificar el camí de ronda entre cala Gran i cala Trons, que té un pressupost de 3.800.878,17 euros i correspon a un dels trams nord que falten per completar del camí de ronda. El regidor d’Urbanisme, Albert Robert, ja va exposar en el seu moment que el projecte d’aquest tram de la zona nord es preveia en cinc trams, ja que n’hi ha dos que s’han de fer des de zero.

El repte per al futur equip de govern de Lloret esdevindrà finalitzar la part nord del camí de ronda, la connexió amb Tossa de Mar, ja que pel mig hi ha el complex de Can Juncadella, que des de fa anys ha esdevingut un estira-i-arronsa de litigis judicials. Cal recordar que per la finca de Can Juncadella hi passa un tram del camí de ronda de titularitat pública però que els propietaris es neguen a obrir. De fet, el tram pertinent es va tancar el 2009 després que els propietaris decidissin tancar l’accés al públic. Fins el 2016 no es va resoldre que el tram del camí havia d’estar obert a tothom a través d’una sentència judicial. Tot i així, la propietat va optar per donar compliment a la resolució judicial però espantant a qualsevol curiós que s’hi passegés. Per això, en el moment en què un creuava el camí, sentia sonar alarmes o fins i tot notava la intimidació del personal de seguretat privada.