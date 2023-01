Unes 136.000 persones han visitats els equipaments culturals de Lloret de Mar durant el 2022. Les xifres, que pràcticament doblen les registrades l'any 2021 (78.894), mostren la recuperació de visitants postpandèmia i la previsió és que aquest 2023 es recuperin les del 2019: 153.913 persones. El regidor de Patrimoni Cultural, Xavi Flores, destaca que "el 2021 ja vàrem tenir un important increment respecte al 2020 i aquest any gairebé hem tornat a duplicar les dades respecte a l'any passat, cosa que mostra l'alt interès que té aquesta oferta per als nostres visitants".

Per equipaments, els Jardins de Santa Clotilde són l'espai més concorregut amb 109.705 visites; seguit del Museu del Mar, amb 11.217; el Castell de Sant Joan, amb 7.808; el Turó Rodó, amb 3.559; Can Saragossa, amb 2.035; Es Tint, amb 660; el Cementiri Modernista, amb 334, i el Puig de Castellet, amb 45. Pel que fa als ingressos, se situen en 415.186 euros. D'altra banda, més de 5.000 lloretencs ja disposen del carnet MOLL, que permet l'entrada gratuïta en aquests equipaments.

Durant aquest 2023, l'Ajuntament mantindrà la seva aposta per posar en valor el patrimoni cultural amb diferents inversions com un nou amfiteatre, accés i escenografia als Jardins de Santa Clotilde (finançats amb fons europeus); el projecte de millores en la museïtzació i adequació de les visites al Turó Rodó, amb 47.000 euros; les millores al Museu del Mar amb 34.000 euros; el conveni amb Sant Pere del Bosc, 20.000 euros; la millora en els equipaments culturals de la Casa Museu de Can Font, Can Saragossa i el Poblat Ibèric de Montbarbat, amb 15.000; la restauració d’un panteó, 12.000 euros.

Aquestes inversions es complementen amb un complet programa de visites guiades i teatralitzades, incloses dins del programa de la Capital de la Cultura Catalana, de la qual Lloret de Mar és seu aquest 2023. Entre elles hi ha programada una visita teatralitzada al voltant de la sèrie de HBO 'House of the Dragon' amb diferents escenes rodades als Jardins de Santa Clotilde.