Agents dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Santa Coloma de Farners, conjuntament amb la Policia Local d’Hostalric, van detenir el dia 5 de gener dos homes, de 32 i 56 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

El passat dia 4 de gener, pels volts de les 8 del vespre, es va produir una avaria a causa d’un sobreescalfament de la xarxa general elèctrica a la població d’Hostalric. En fer les comprovacions per reparar-la per part dels operaris, es va detectar una escomesa il·legal de la qual sortia fum, que s’introduïa dins d’una casa adossada.

L’endemà al matí efectius de la Unitat d’Investigació i la Unitat de Seguretat Ciutadana amb coordinació amb agents de la Policia Local van dur a terme una entrada i perquisició a l’immoble, on es van localitzar 715 plantes de marihuana de més de metre i mig d’alçada plenes de cabdells.

Els mossos van detenir els dos responsables de la plantació, com a presumptes autors d’un delicte contra a salut pública i per defraudació de fluid elèctric. En les estances hi havia la infraestructura necessària per a afavorir el ràpid creixement del cultiu de les plantes.

Els detinguts, un d’ells amb antecedents, van passar el dia 6 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners qui va decretar l’ingrés a presó d’un dels arrestats.