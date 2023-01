L'empresa Nylstar de Blanes ha comunicat aquesta tarda als sindicats amb representació al comitè d'empresa que retira l'ERO per acomiadar els 24 treballadors que preveia, segons ha confirmat l'ACN. Els treballadors asseguren que no tenen més informació que aquest pas enrere per part de l'empresa, però que preveuen aconseguir més informació a partir d'aquest dimecres al matí, quan havien de trobar-se per negociar l'ERO amb Inspecció de Treball. Confien que en aquesta trobada veuran que hi ha la retirada de l'expedient i esperen conèixer més detalls. L'empresa havia plantejat aquest ERO a mitjans de desembre per la "complicada situació" que vivia el sector industrial i que la crisi energètica havia agreujat.