Demetrio Olivas, president de la Junta Local de Valents a Lloret de Mar, serà el candidat a l’alcaldia del municipi de cara a les eleccions d’aquest mes de maig. El candidat va destacar a l’emissora local, Nova Ràdio Lloret, que assumeix el càrrec amb «una gran responsabilitat de representar els interessos del partit a Lloret». Demetrio Olivas va anunciar que una de les mesures principals que vol dur a terme és «una correcta administració dels recursos de l’Ajuntament». Amb l’anunci de Demetrio Olivas al capdavant de Valents, ja coneixem fins a 10 caps de llista per a Lloret. Són Albert Ferrández per ERC, Lara Torres per Sumem Lloret, Joan Carles Amaya per Més Lloret, Adrià Lamelas pel PSC, Albert Robert per Tots per Lloret, Frederich Guich per Lloret en Comú Podem, Jordi Martínez per Junts, Jordi Hernández per Ciutadans i Miguel Moreno pel PP.