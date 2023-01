La fiscalia ha arxivat la investigació oberta a l'exregidora d'Urbanisme de Blanes, Rosa Aladern, per suposades irregularitats. L'ajuntament ha rebut una comunicació informant de l'arxiu de les diligències d'investigació obertes arran dels informes elaborat pel secretari municipal. La fiscalia ha analitzat la informació i ha arribat a la conclusió que no hi ha indicis de delicte tot i que hi ha hagut algunes actuacions que es poden considerar "censurables" o fruit d'una "certa deixadesa". L'alcalde, Àngel Canosa, ha valorat positivament la resolució perquè considera que preserva "el bon nom de la institució pública" i assenyala "conductes negligents".

"Em sento satisfet perquè s'ha pogut salvaguardar el nom de l'Ajuntament de Blanes. Al mateix temps, però, inquieta saber que, tal com es recull a l'escrit de conclusions, s'indica que s'han comès infraccions lleus i actuacions censurables, que no s'ajusten amb el que ha de ser el comportament d'una administració pública", argumenta l'alcalde.

El trasllat de documents de l'Ajuntament de Blanes a la fiscalia de Girona es va fer a finals d'agost de l'any passat, després que, tot just el primer dia d'aquell mateix mes, l'alcalde va signar un decret per retirar-li les competències de govern a la regidora Rosa Aladern. La resolució va entrar en vigor l'1 d’agost, i deixava sense efectes totes les atribucions que tenia delegades des de principis de l'actual mandat com a regidora d'Enginyeria, Urbanisme, Obra Pública i Neteja i Recollida de Residus.

Segons va explicar llavors Àngel Canosa, la manca de confiança i algunes actuacions de la fins llavors regidora l'havien empès a prendre aquesta decisió. Tanmateix, també va anunciar la incoació d'un procediment d'informació reservada, amb l'objectiu de determinar la naturalesa d'algun d'aquests fets. Una acció que va culminar amb la presentació de documentació a la fiscalia per tres casos en concret perquè fos aquest òrgan qui valorés els següents passos a seguir.

L'alcalde considera que la resolució de la fiscalia avala la decisió que va prendre perquè adverteix que la regidora hauria d'haver-se abstingut en alguns tràmits on ha incorregut en conflicte d'interessos per ser, alhora, propietària o directiva d'alguns establiments turístics del municipi. De fet, la fiscalia apunta que en un cas concret hi va haver una infracció del deure d'abstenció.

Per últim, l'alcalde exposa que l'ètica política i el Codi Penal "no sempre han de ser coincidents". En aquest mateix sentit, ha reiterat que, al capdavant de l'ajuntament, ha defensat i seguirà defensant la màxima transparència i "honestedat" en les tasques de representació política i continuarà sent "intransigent" davant aquelles persones "que utilitzen la política per defensar els seus interessos particulars".