L'Audiència de Girona busca un acusat de violar una dona en un domicili de Lloret de Mar el 18 d'octubre de 2020. La secció tercera l'havia de jutjar avui però no s'ha presentat al judici. S'enfronta a 9 anys de presó per un delicte de violació. El tribunal ha acordat activar una ordre de cerca, però no entrarà a presó si justifica la seva absència, ja que fins ara ha comparegut al jutjat quan se l'ha requerit.

La fiscalia sosté que cap a les quatre del matí l'acusat va contactar amb la víctima i amb una segona dona a través d'una pàgina web de contactes sexuals. Al domicili hi havia dues persones més. Durant dues hores van quedar-se al menjador, i que van tenir relacions consentides fins a les 7.30 hores. A partir d'aquesta hora, el processat va prescindir del consentiment de la víctima i va violar-la. La defensa ho nega, i matisa que l'acusat va consumir drogues i alcohol que li havia proporcionat la víctima.