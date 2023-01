La policia local de Santa Coloma i els Mossos d’Esquadra organitzen conjuntament un curs gratuït de defensa personal adreçat a dones. La formació constarà de quatre sessions d’una hora de durada que es duran a terme els quatre dimarts del mes de febrer a dos quarts de deu del matí al pavelló de Saioners. Per a més informació i inscripcions, cal trucar a la Policia Local de la ciutat (972 840 112). Des de la policia local apunten que la intenció és fer un curs senzill, però sense límit d’edat perquè hi puguin participar persones a partir dels 18 anys i sense límit d’edat. En el marc del curs es treballaran pautes de conducte habituals que són perilloses en el dia a dia així com recursos per prevenir i evitar zones de conflicte o situacions perilloses. La segona part del curs se centrarà en exercicis concrets de defensa personal.