L’Ajuntament de Lloret de Mar ha obert el període per sol·licitar el nou distintiu de Zona Verda 2023. Enguany, per facilitar el tràmit, s’ha activitat un formulari online pels vehicles que tributen IVTM. En la resta de casos hauran de fer la sol·licitud a través d’instància electrònica, enviant un correu a zonaverda@lloret.cat o trucant al telèfon 972 37 24 20.

Per altra banda, la gent gran que requereixi atenció presencial per a la realització del tràmit podrà demanar cita prèvia amb el Casal Municipal de la Gent Gran trucant al 972 37 25 36 o agafant cita per internet a citaprevia.lloret.org. Els distintius activats el 2022 seran vàlids fins al 28 de febrer del 2023 i serà a partir de l’1 de març quan entrin en funcionament els nous distintius de Zona Verda 2023 que tindran validesa fins al 29 de febrer del 2024.

Aquest any el distintiu es rebrà al domicili que hagin indicat si aquest es fa abans del 28 de febrer i al taulell de la comissaria de la Policia Local si es fa a partir de l’1 de març. El regidor de Mobilitat, Cristian Fernàndez, explica que «Tot i que no es disposi del distintiu físic, en el termini de 10 dies hàbils després de fer el pagament, serà vàlida l’activació».