El Servei de Suport Immediat a Domicili (SSID) per a persones en situació de malaltia avançada i el Programa d’Atenció a Domicili a l’Alta Hospitalària (PADAH) renoven per un any més. El SSID ha atès, des que es va posar en marxa el 2012 a l’Alt Maresme i posteriorment, el 2016, a la Selva Marítima, 1.040 persones, i el PADAH desplegat el 2016 a l’Alt Maresme n’ha atès 874.

El Programa SSID, que es porta a terme gràcies al finançament de l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital (AVAH), la Fundació Oncolliga Barcelona i la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls, amb el suport els ajuntaments, continuarà donant servei un any més a la zona de l’Alt Maresme. Mentre que s’està a l’espera si es podrà continuar executant a la Selva Marítima segons el suport econòmic que rebi provinent de fons municipals o bé d’altres entitats del territori. Aquest programa es tracta d’un servei d’atenció al domicili per a persones que es troben en situació de final de vida i que són ateses per un equip especialitzat en cures pal·liatives. El servei ofereix suport a la persona que pateix la malaltia en tasques com la higiene, alimentació, cures no complexes o l’acompanyament, així com suport emocional a la família. Iniciat el 2012 a l’Alt Maresme i el 2016 a la Selva Marítima, ha atès des d’aleshores un total de 1.040 persones als seus domicilis en situació de final de vida (139 a Calella, 135 a Blanes, 104 a Canet de Mar, 3 a Fogars de la Selva, 60 a Lloret de Mar, 168 a Malgrat de Mar, 58 a Palafolls, 217 a Pineda de Mar, 23 a Sant Cebrià de Vallalta, 8 a Sant Iscle de Vallalta, 52 a Sant Pol de Mar, 27 a Santa Susanna, 41 a Tordera i 5 a Tossa de Mar). A la signatura de renovació del conveni hi van assistir el Dr. Lluís Franch, gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva; Rosa Tarré, coordinadora de la Unitat de Treball Social de la Corporació; Assumpció Vilà, presidenta de la Fundació Oncolliga Barcelona; Maria Pera i Mònica Bruneri, d’Oncolliga Calella; i Josep Puig, president de l’AVAH. Pel que fa al programa PADAH, aquest es va iniciar el 2016 i actualment es desplega a Calella, Sant Pol de Mar, Pineda de Mar, Malgrat de Mar i Tordera, gràcies als acords amb els respectius ajuntaments. Des dels seus inicis, ha atès un total de 874 persones. Amb aquest projecte es dona resposta a aquelles persones que per un motiu de salut han estat ingressades i han patit una davallada funcional que els impedeix, un cop han rebut l’alta hospitalària, desenvolupar les tasques domèstiques amb normalitat.