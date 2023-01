L’Ajuntament de Blanes i les tres entitats esportives que promouen la marca de Turisme Esportiu i Familiar «Blanes X Runners» han presentat una nova edició d’aquesta iniciativa que vol promoure el turisme familiar i esportiu a la ciutat.

L’activitat va començar l’any 2015 amb l’objectiu de promocionar Blanes com un dels territoris més idonis i atractius pels corredors i corredores, tant a nivell gironí com d’arreu de Catalunya, i fins i tot a nivell internacional. La presentació d’aquest 2023 va ser encapçalada per l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, acompanyat del Grup Fondistes Blanes, el Club Triatló Blanes i el Centre Excursionista del municipi.

Enguany la marca ‘Blanes X Runners’ inclou en la seva 8a temporada un total de 9 proves i esdeveniments esportius, el primer dels quals tindrà lloc precisament aquest proper diumenge, 15 de gener.