L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ja ha aprovat el pressupost municipal per a aquest 2023, que ascendeix a un total de 4.148.676,40 euros. Segons informa el consistori, els comptes d’enguany han augmentat un 1,1% en comparació amb l’any passat, un total de 45.670,5 euros. Més de la meitat del pressupost per aquest any es destinarà a despeses corrents en béns i serveis. I de nou, es manté el seu endeutament al 0%.

Tal i com assenyala l’Ajuntament, el principal canvi en comparació amb l’any passat és un increment en el pressupost de despeses corrents en béns i serveis d’un 8,7%, que ascendeix a un total de 194.352,26 euros més. Segons indiquen, això és a causa de l’increment en la despesa elèctrica per l’augment de preu del seu subministrament. D’altra banda, també ha pujat el consum d’estella pel funcionament de la caldera de biomassa respecte a l’any anterior. Major cost de l’electricitat Tal com ha remarcat el regidor d’Hisenda, Josep Maria Corominas, «a causa de la inflació, la guerra d’Ucraïna i altres factors, ens hem vist amb la necessitat d’augmentar el pressupost per assumir l’increment del cost de l’electricitat durant aquest any que comencem». Aquest increment dels preus, tanmateix, té una conseqüència: el pressupost per a inversions es veu reduït per poder fer front a la despesa corrent. L’Ajuntament ha informat que detallarà quines són properament, quan s’hagin incorporat els romanents de tresoreria. El pressupost inicial per l’exercici 2023 es va aprovar amb l’abstenció d’ERC i amb els vots a favor per part de Junts per Riudellots -que és qui es troba al Govern- durant el ple del mes de desembre.