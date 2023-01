L’Ajuntament de Tossa espera aprovar un pressupost de 15.148.041 euros, amb 2.369.256,98 euros destinats a inversions. La xifra és inferior al pressupost del 2022 que ascendia a 2.861.164,05 euros. Per l’any vinent, la despesa més important en projecte se l’endú la construcció de la llar d’infants que estava projectada per al 2022, però finalment es començarà aquest any.

La llar estava pressupostada amb un import d’1,4 milions d’euros, però, segos l’Ajuntament, a causa d’un nou decret de la Generalitat s’ha fet una ampliació del nombre de places i es construirà finalment aquest any. La llar actual té una capacitat màxima per a 115 places i la nova llar projectada en tenia per a 82. S’ha modificat i adaptat el projecte.

L’adequació del Museu Municipal per a la promoció del patrimoni cultural i per a poder adherir-se a la Xarxa de Museus de les comarques gironines (586.869,53 euros) i la il·luminació ornamental exterior eficient de la Vil·la Romana, la Casa de Cultura i Ca l’Acerbi (124.001,83 euros) són altres inversions destacades. Amb xifres menors hi ha el pla per a la pacificació i la mobilitat accessible i sostenible de l’eix cultural (18.000 euros); o el contingut museogràfic digital del Museu de la Dona per al foment de la igualtat de gènere (7.533,10 euros).

D’altra banda, el govern municipal ha informat que està previst que uns 600.000 euros del romanent de tresoreria es destinin durant el primer trimestre de l’any a quatre inversions més. Està prevista una nova pista esportiva descoberta a la zona esportiva perquè a l’actual pista vermella hi anirà la nova llar d’infants. També hi haurà millores a les dependències de la Policia Local, en pavimentació a diversos carrers i la rehabilitació dels banys públics de la Mar Menuda.

En despeses corrents, destaquen més d’1,5 milions d’euros que es destinaran a recollida de residus i vidres; els més de 721.000 euros que es destinaran a neteja viària; els més de 156.000 euros que es destinaran a neteja de platges; o els 60.000 euros que es destinaran a subvencions socials, ja que, durant l’any 2022, Serveis Socials ha tornat als números de l’any 2019. Cal recordar que, als anys 2020 i 2021, aquesta partida es va haver de suplementar per un import de fins a 120.000 euros.

L’alcalde de Tossa, Ramon Gascons, explica que amb el pressupost s’ha fet un esforç per mantenir els serveis sense aplicar cap puja d’impostos. «Entenem que estem en un procés de recuperació econòmica després dels anys 2020 i 2021», però afegeix que «ningú de nosaltres comptàvem que durant aquest procés de recuperació, patiríem els efectes d’una guerra que ens afectaria de ple amb una inflació galopant, costos energètics mai vistos i alguna que altra incertesa».