L’Ajuntament de Tossa vol aprovar demà al ple municipal un pla de mesures antifrau. El document està adreçat a millorar la infraestructura de transparència i bon govern.

Entre les accions a impulsar, destaquen els procediments per prevenir, detectar i, si fos el cas, gestionar, les situacions de conflicte d'interès, la implementació de l’avaluació de riscos de frau i del canal anònim de comunicació d’alertes sobre possibles casos de frau o corrupció.

Amb l'aprovació del pla, segons l'Ajuntament, volen mostrar el compromís amb els estàndards més alts de compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva subjecció als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat, per tal que en l’exercici de les seves competències i funcions es consolidi i desenvolupi la lluita contra el frau i la corrupció en qualsevol de les formes possibles.

Mitjançant l’acord plenari, tots els membres de l’Ajuntament assumeixen, comparteixen i fan extensió d’aquest compromís. En aquest sentit, els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes, estan tots ells vinculats als principis ètics i de bon govern.

Per la seva banda, totes les persones i empleats públics que presten servei a la corporació es veuen compel·lits al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb els valors democràtics i el principi d’interès general i bé públic. En aquest context, el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència assenyala l'obligació d'aplicar mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió i per vetllar perquè la utilització dels fons d’aquest mecanisme s'ajusti al Dret aplicable i a la màxima exigència pel que fa a la prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Tossa ha manifestat que manté i "referma el seu compromís a consolidar els estàndards més elevats de qualitat jurídica, ètica i moral, a adoptar la màxima aplicació dels principis d'integritat, imparcialitat i honestedat, i a desplegar les accions necessàries per evitar conflictes d’interès i per lluitar contra el frau i la corrupció".

Amb aquest objectiu i per garantir el compliment dels estàndards europeus derivats de l’esmentat Reglament (UE) 2021/241 i del marc jurídic estatal i autonòmic d’aplicació en matèria de gestió d’aquests fons europeus i en àmbits relacionats amb la gestió, l’ètica pública i la transparència, l’Ajuntament desplegarà un Sistema d'Integritat Institucional, que inclou el Pla de Mesures Antifrau, dirigit a millorar la infraestructura de transparència i bon govern ja existent a la corporació, per tal de reforçar els mecanismes de prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interès i, en conseqüència, a consolidar la sòlida confiança en la institució.