Les ciutats de Blanes i Terrassa són les dues úniques d’arreu de Catalunya que participen des d’aquest mes de gener al projecte RESIST: Regions per la Resiliència del Canvi Climàtic a través de la Ciència i la Innovació. El seu objectiu és accelerar la transformació i augmentar la capacitat d’adaptació al canvi climàtic de dotze regions europees. Tant la ciutat vallesana com la gironina seran pioneres, de manera conjunta amb les onze zones restants.

La iniciativa està finançada per la Unió Europea amb un pressupost de 26’6 milions d’euros, i tracta de provar solucions d’adaptació i gestió de les emergències derivades del canvi climàtic dels reptes claus a Europa. Més concretament, a Catalunya se centra en temes com riuades, sequeres, onades de calor i incendis. En aquest sentit, el projecte RESIST vol donar suport al desenvolupament d’estructures de govern i l’ampliació d’enfocaments participatius.

Aquest darrer aspecte es vol assolir amb la co-creació de mètodes i pràctiques, tant en zones rurals com en espais urbans, necessaris per garantir l’èxit en la transformació cap a una Europa que sigui molt més resilient, més resistent i adaptable al canvi climàtic d’aquí a l’any 2030. El projecte compta amb un termini de 5 anys, i inclou 56 socis compromesos de la Unió Europea, Noruega i Ucraïna. Donarà suport a 12 regions de la Unió Europea en els seus esforços per construir resiliència enfront dels impactes del clima. Catalunya, el sud-oest de Finlàndia, el centre de Dinamarca i el centre de Portugal seran les regions pioneres que posaran a prova solucions d’adaptació als principals reptes relacionats amb el clima en la seva zona.

Cadascuna d’aquestes quatre regions estarà agermanada amb altres dues (una de renda baixa i una altra de renda alta) amb característiques biogeofísiques similars per poder treballar de manera conjunta. En el cas de Catalunya, es farà amb Apulia (Itàlia) i Baixo Alentejo (Portugal). Per la seva banda el sud-oest de Finlàndia treballarà amb Normandia (França), Macedònia Oriental i Tràcia (Grècia); el centre de Dinamarca amb Blekinge (Suècia) i Zemgale (Letònia); i el centre de Portugal amb Vesteralen (Noruega) i Extremadura (a l’estat espanyol).

Dotació a protecció civil

Pel que fa a l’Ajuntament de Blanes, li corresponen prop de 264.000 euros de subvenció de la Unió Europea, amb els quals es treballarà per enfortir la resiliència a través del Departament de Protecció Civil. La fita que s’ha marcat el consistori blanenc és posar l’accent en augmentar la resiliència en els casos d’inundacions, incidint en la prevenció.

Geogràficament Blanes és susceptible de patir-ne a través de dos fronts diferents: el riu Tordera i la façana marítima. El projecte que s’està endegant a través del servei municipal d’emergències és fer front comú amb les zones amb més possibilitat de ser afectades per inundacions. El treball se centrarà especialment en establir un sistema d’avisos a la població a les zones més vulnerables, així com en els espais d’ús públic o comunitari, com per exemple centres escolars, centres comercials, entre d’altres. Protecció Civil, en coordinació amb la Policia Local de Blanes, ja va haver d’implementar aquest treball específic tot just ara fa tres anys, coincidint amb el Temporal Glòria. Durant l’episodi més greu del fort temporal de mar, vent i pluges, es va haver de lluitar precisament per prevenir la població davant els negatius efectes que pogués tenir, no tan sols pel que fa a infraestructures, sinó sobretot per salvaguardar les vides dels ciutadans i ciutadanes.