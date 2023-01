L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha posat a la venda una parcel·la de propietat municipal ubicada al sector del golf i valorada en 2,7 milions d’euros. El terreny té una superfície de 10.830 metres quadrats i s’hi poden construir diversos habitatges. L’objectiu de l’equip de govern és finançar la nova biblioteca i centre cultural amb els diners que obtingui de la venda. L’alcalde, Salvador Balliu, remarca en un comunicat que l’ajuntament «es ven patrimoni municipal per crear-ne de nou» i, en aquest cas concret, la construcció del nou equipament és «del tot una necessitat per fer front a la demandes actuals del poble».

Al mateix comunicat, l’ajuntament exposa que el projecte d’ampliació de la biblioteca i construcció del centre cultural és una obra «històricament demanada» a la població perquè l’actual biblioteca ha quedat petita i les entitats no tenen cap espai específic on poder-se trobar. Balliu subratlla que és un projecte «molt ambiciós» perquè volen convertir el nou equipament en l’epicentre de l’activitat cultural del municipi. L’edifici, segons va puntualitzar el batlle, inclourà sales per a entitats, sales d’exposicions, sales de conferències o un espai per a la ràdio, entre d’altres. Segons l’alcalde, és «probablement l’obra més gran que es farà a Caldes de Malavella, i que complementarà totes les instal·lacions municipals en l’actualitat i en un futur».

Es tracta d’un nou equipament situat a la seu de l’antic ajuntament i al costat de l’actual biblioteca, i que consta de 1.300 metres quadrats. És un projecte valorat en més de 3 milions d’euros i compta amb subvencions de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona.