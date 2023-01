La presidenta del Congrés dels diputats, Meritxell Batet, va recordar ahir a Blanes que «en els moments actuals en política és més important que mai escoltar i mantenir un to serè» i que «aquest és un dels motius pels quals és fonamental que el candidat socialista a l’alcaldia de Blanes, Jordi Hernández, arribi a l’alcaldia i pugui reconstruir els llaços i la interlocució dins el consistori». Batet va donar suport al candidat del PSC a l’alcaldia de Blanes en el seu acte de presentació, celebrat a la sala Roberto Bolaño de la Biblioteca comarcal.

Hernández va explicar sprioritza una ciutat amb vitalitat econòmica i millors equipaments i serveis als barris per garantir el benestar dels ciutadans. En el seu discurs, el candidat socialista va apostar per potenciar a la localitat un turisme de qualitat i treballar també en fórmules per aconseguir la desestacionalització. A la vegada, afavorir una xarxa industrial i comercial diversa, per evitar dependre únicament del turisme. Hernández es proposa treballar per enfortir els barris, dotant-los de millors equipaments i serveis. En aquest sentit, Hernández va recordar que «a Blanes hi ha 312 entitats i 25 associacions de veïns a les quals s’ha de cuidar i tenir-hi una relació de diàleg constant”» El candidat també considera que un altre eix principal a Blanes ha de ser el paper protagonista de l’educació. «Volem un Blanes que torni al concepte de ciutat educadora, on cada projecte tingui en compte al ciutadà el seu benestar i la seva formació», va explicar.