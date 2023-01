Blanes va inaugurar finalment ahir un projecte que feia prop de tres dècades que es volia fer realitat: un reconeixement en forma de creació artística per homenatjar totes les persones que són donants de sang. Així com en la majoria de poblacions s’opta per fer una escultura, a Blanes es va decidir fer-ho de manera diferent i participativa. S’ha elaborat un mural solidari carregat de significat, un reconeixement visual a moltes persones anònimes que contribueixen a salvar vides amb el seu gest, donar sang, sense esperar res a canvi. El conjunt artístic s’ha esculpit directament sobre l’indret on es va triar instal·lar-lo: una de les façanes de la Biblioteca Comarcal, on s’hi fan periòdicament les donacions de sang.

L’acte el van encapçalar l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i el president de la Federació Catalana de Donants de Sang i vice-president de l’Associació de Donants de Sang-Girona, Marc Ibars. També hi van participar regidors i regidores del consistori, així com representants de les diferents institucions i entitats implicades. El mural solidari inaugurat l’ha dissenyat i elaborat l’artista blanenca Sònia Luna. Ha fet realitat la petició del consistori respecte que es volia fugir de la típica escultura que simbolitza una gota de sang. La proposta de Sònia Luna aviat va agradar a tothom, ja que no tan sols fuig de les típiques formes escultòriques, sinó també perquè s’ha fet comptant amb la necessària implicació de la ciutadania. La proposta consistia en què els ciutadans escrivissin en un paper, del propi puny i lletra de qui decidís col·laborar-hi, la paraula que simbolitzava per aquesta persona l’acció de donar sang.