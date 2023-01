Encara que ja faci dos o tres mesos que havia iniciat l’estafa, el treballador que cobrava dos euros i escaig de més per cada bombona de butà servida a domicili no s’haurà fet milionari. Els fets es van descobrir aquest darrers dies a Arbúcies. Sembla que, majoritàriament, els clients als qui aplicava una tarifa més elevada de la establerta eren gent gran. Ser gran, però, no vol dir necessàriament ser idiota o tenir minvades les capacitats de càlcul i alguns iaios, després de detectar l’engany, ho van posar en coneixement de l’ajuntament el qual, alhora, ho va denunciar a l’empresa distribuïdora, ubicada a Blanes. L’estafa, tot i ésser reiterada, potser no suposa un volum econòmic important, però això no vol dir que el comportament del repartidor que la practicava (sol o en connivència amb algú?) no sigui censurable ni mereixedor de sanció.

Vivim uns temps en que les petites estafes com la del butaner d’Arbúcies, sovint, són ràpidament detectades; en canvi, altres més generalitzades i quotidianes que patim molts ciutadans es passen per alt sense denuncies ni sancions. Només cal anar a un supermercat o gran superfície i comparar -si tenim bona memòria o guardem tiquets- els preus de fa poques setmanes amb els actuals. Per posar un exemple (en trobareu a cabassos i a totes les cadenes d’alimentació) abans de Nadal el paquet d’un quilo d’arròs llarg (aliment bàsic entre els bàsics!) de marca blanca costava 1,10 euros. Aquesta setmana l’he vist marcat a 1,30 euros. Arrodonint xifres, un increment del 18%! A qui hem de creure doncs: a la vicepresidenta Yolanda Díaz quan declara que uns quants empresaris del sector alimentari estan aprofitant la crisi per inflar preus i augmentar de manera vergonyant els beneficis o al Sr. Josep Sànchez Llibre, president del Foment del Treball retopant-la, acusant-la de mentir i de populisme? Personalment, em decanto per creure que qui falta a la veritat i qui amb tota impunitat ens estafa són alguns (no tots) empresaris del sector. Unes altres grans «estafadores» són les empreses distribuïdores de llum, gas i energia en general. Aquestes, emparades en la dependència que els ciutadans tenim dels seus productes i també en decrets reals, fantasmes o nebulosos que els permeten (?) apujar preus i aplicar impostos ( suposadament per pal·liar les depeses suplementàries de la guerra d’Ucraïna i altres desgràcies que ens envolten) segueixen sagnant tant com poden els seus clients. Sovint, les explicacions que els demanes en viu o telefònicament acaben essent dilatòries, incomprensibles o deficients. Com la que van donar a un familiar meu fa pocs dies, des de Naturgy, quan va preguntar perquè havent consumit la mateixa quantitat de gas que en el període anterior, la factura s’havia triplicat i passat de 200 euros i escaig a més de 600! Comparat amb tots aquests altres «estafadors», el carallot del butà que enredava els iaios d’Arbúcies no deixa de ser un aficionat, un diletant. Es mereix un càstig, algun tipus de sanció? Sí, és clar, tot i que, com jo mateix, deu pensar que el pecat que ell ha comès, en comparació amb els de tantes grans empreses d’aquest país, no deixa de ser un pecat venial.