Seguretat, manteniment i neteja són les principals preocupacions dels ciutadans de Lloret. Aquesta és la conclusió que ha extret Junts X Catalunya després de tancar el programa «Escoltem», una iniciativa que pretenia copsar l’opinió dels ciutadans amb el clar objectiu d’estudiar les propostes, iniciatives i també crítiques.

Nino Gómez, un dels coordinadors de l’equip «Escoltem», detalla que una bona part dels assistents van manifestar que, en especial, els mesos d’estiu la percepció de manca de seguretat en algunes zones concretes, així com la brutícia i el mal estat dels seus carrers. Tanmateix, van mostrar el seu rebuig al deteriorament d’elements urbans que no es resolen amb prou rapidesa.

Per la seva banda, Esther Robles, una de les coordinadores del programa «Escoltem», va declarar que una de les propostes que s’han recollit és la millora de la connectivitat de telefonia i xarxa de wifi. Per Robles, és inadmissible que a l’estiu un poble com Lloret tingui problemes de cobertura i que els seus comerços no puguin utilitzar amb normalitat els seus datàfons. En aquest sentit, va apuntar que aquesta millora també hauria de servir perquè el jovent i els nous emprenedors puguin treballar còmodament des de Lloret sense necessitat de desplaçar-se.

L’alcaldable Jordi Martinez ha dirigit el seguit de trobades que s’han fet des de setembre on hi ha participat més d’un centenar de persones en una vintena de reunions amb persones d’àmbits diferents.

La valoració per part de l’alcaldable del resultat de les diferents jornades ha estat molt satisfactori. «El cert és que no ens han sorprès les demandes dels lloretencs i lloretenques. Hi ha la percepció que l’actual govern no ha estat prou atent als interessos dels ciutadans, els quals només volen viure en un municipi on se sentin escoltats, valorats, i on es puguin guanyar la vida 365 dies l’any» va dir.

Una altra de les propostes en ferm que han sorgit d’aquestes trobades i que apunta Nino Gómez, és l’elaboració d’un catàleg estètic, no un pla d’usos, per evitar el mal estat d’alguns dels establiments dels carrers de Lloret. Ha de servir per mostrar una vila més endreçada i atractiva, tant per als veïns i visitants, com per als emprenedors. Cal definir eixos comercials clars que ajudin a desestacionalitzar la temporada turística i atraure públic de proximitat.