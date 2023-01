El Teatre de Blanes ha allotjat durant la darrera setmana la segona edició d’una experiència molt ben valorada, segons els seus responsables, nascuda tot just l’any passat amb la vocació que es repeteixi cada curs a partir d’ara. Han estat les II Jornades d’Orientació d’Universitats Catalanes (JOUC), que han tingut lloc durant tres dies consecutius, finalitzant el passat dimecres.

A diferència de l’any passat, en què es van celebrar a finals del mes de febrer, aquest 2023 s’han pogut fer coincidint amb principis d’any, facilitant d’aquesta manera que els i les estudiants que han participat puguin tenir més dades per fer l’elecció amb major antelació. Les ha organitzat el Centre de Recursos Pedagògics de la Selva (CRP Selva II) amb seu a Blanes, amb el suport de l’Ajuntament de Blanes, que ha cedit el Teatre perquè s’hi allotgin.

L’objectiu ha estat aclarir dubtes i aportar la informació necessària per poder prendre una decisió com és escollir el futur acadèmic, cap a on es vol vehicular el futur professional. Per fer-ho s’ha comptat amb les aportacions de representants de tres universitats públiques catalanes: dilluns va ser el torn de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), dimarts de la Universitat de Girona (UdG), i ahir dimecres va tancar el periple la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Sumant la participació de les tres sessions, hi ha hagut més de 300 estudiants d’arreu de la comarca selvatana. De les tres tardes en què ha tingut lloc, la que ha comptat amb un major nombre d’assistents va ser la del passat dimarts. Cada dia el representant de cada universitat catalana convidada es va encarregar de presentar a l’alumnat les respectives ofertes d’estudis i serveis universitaris. Les sessions van estar dirigides a l’alumnat de batxillerat i cicles formatius de grau superior.