La rehabilitació de la façana de la Plaça de la Creu de Caldes de Malavella està en marxa i s’espera que finalitzi els propers dies. Es tracta d’una pintura realitzada el 1987 per Santi Roca i que representa una escena urbana amb detalls arquitectònics reals i on pot apreciar-se una Fleca situada a l’edifici que va enderrocar-se anys enrere fruit d’una expropiació per fer la Plaça de la Creu.

És un mural de grans dimensions, amb una superfície total d’uns 159,90 metres quadrats (té una amplada de 26,65 metres i una alçada que va des dels 4 als 7,5 metres). Actualment la pintura presentava desperfectes degut al pas natural del temps, la pintura havia saltat en alguns punts i el color s’havia vist disminuït per l’exposició al sol i a altres agents atmosfèrics, entre d’altres. Per l’alcalde, Salvador Balliu «aquesta restauració és important pel poble de Caldes».