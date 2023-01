Els Mossos d'Esquadra han detingut a Fogars de la Selva dos homes in fraganti mentre cometien un furt dins un turisme a l'AP-7

Els homes, de 29 i 37 anys, han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de furt a interior de vehicle. Un d'ells també està investigat per un delicte de conducció temerària.

La detenció es va produir el 20 de gener per part dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona.

Els fets van succeir el mateix dia a l'alçada del punt quilomètric 93,5 de l'AP-7, al seu pas per Fogars de la Selva. Una patrulla de trànsit, en vehicle no logotipat, va observar dos turismes que circulaven en paral·lel. De sobte un d'ells va fer una maniobra per tancar l'altre vehicle i va obligar-lo a parar al voral.

Els agents van pensar que es podia tractar de la maniobra típica dels furts que es produeixen a les vies ràpides, per la qual cosa van aturar el seu vehicle davant del turisme sospitós per impossibilitar una possible fugida.

Quan els mossos van baixar del cotxe, van veure un dels homes ajupit entre un dels vehicles i la tanca metàl·lica. Portava una bossa de mà a les mans. Tot apuntava que l'acabava de sostreure del vehicle mentre l'altre home distreia l'atenció dels ocupants.

Les víctimes van reconèixer la bossa de mà, dins la qual portaven un telèfon, diners i documentació personal. Els dos presumptes lladres van quedar detinguts per la temptativa de furt. Davant les evidències els mossos van detenir els dos autors per un delicte de furt i a un d'ells, per un delicte de conducció temerària per posar en perill la integritat de les víctimes amb la seva conducció.

Els detinguts, amb nombrosos antecedents, van passar el dia 21 de gener a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.