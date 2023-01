La Policia Local de Blanes ha detingut tres traficants en menys d'una setmana després d'enxampar-los venent droga al carrer. Segons informa l'ajuntament en un comunicat, en els tres casos els agents han vist els sospitosos venent a la via pública i els han atrapat 'in fraganti'. Els arrestats duien droga com haixix, marihuana i cocaïna al damunt. La primera actuació van tenir lloc el dissabte 14 de gener, quan una patrulla de la Policia Local va veure una transacció de droga al carrer. Quan es van apropar al suposat venedor per identificar-lo, va arrancar a córrer. Una patrulla el va interceptar poc després. Durant l'escorcoll li van localitzar 15 grams de cocaïna i diners.

Tres dies més tard, el dimarts 17 de gener, van enxampar el segon traficant molt a prop d'on havien localitzat el primer. En aquest cas, un veí va trucar avisant que quatre joves havien entrat al pati d'una casa. Una patrulla va anar fins al lloc per parlar amb ells. Va ser aleshores quan van veure que al costat d'un dels joves hi havia dues bosses de marihuana. Per això, van demanar al sospitós que s'aixequés. Tan bon punt ho va fer, van caure a terra altres bosses que també contenien marihuana. També li van localitzar una balança de precisió. A dins la bossa de mà, hi van trobar més bossetes d'aquesta droga i també d'haixix, bossetes de plàstic transparents hermètiques sense fer servir i diners en efectiu. La tercera detenció ha estat aquest diumenge cap a quarts de sis de la tarda. Una persona que caminava pel carrer va fer un canvi de direcció brusc quan va veure un agent de la Policia Local i va intentar fugir. Després d'una breu persecució, el van poder aturar. Els agents van veure que, mentre corria, havia llançat un objecte a terra. Quan la van recuperar, van descobrir que era una bossa amb droga. En concret, hi havia 97 grams de cocaïna. Als tres arrestats els hi atribueixen delictes contra la salut pública per tràfic de drogues.