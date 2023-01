Un conductor begut envesteix un furgó d’antiavalots dels Mossos a Riudarenes

Un conductor begut va envestir ahir dimecres al migdia un furgó de la Brigada Móbil (Brimo) dels Mossos d’Esquadra, a Riudarenes. Segons informa El Periódico de Catalunya, el cotxe va impactar lateralment amb el vehicle policial quan aquest circulava per la C-63 al seu pas pel municipi selvatà. A l'interior del furgó dels Mossos no hi anaven policies, sinó personal administratiu del cos policial. Després, el conductor del vehicle va intentar fugir, però el mal estat del seu cotxe va impedir que anés massa lluny i va ser detingut. La furgoneta policial va bolcar i el conductor va resultar ferit lleu. Els Mossos investiguen si l’home pretenia suïcidar-se.

Els Mossos investiguen el succés per mirar d’esbrinar si va xocar intencionadament perquè pretenia suïcidar-se o si es va tractar d’un cop de volant accidental vinculat al seu estat etílic.