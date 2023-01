El Consell Comarcal de la Selva ha aprovat un pressupost de 54,9 milions d’euros per a l’exercici d’aquest 2023, cosa que representa uns quatre milions d’euros més respecte de l’exercici 2022. Per tant, es tracta d’un increment del 7,97 %, «en la línia del creixement sostingut dels darrers anys», segons recorda el Consell.

Segons el president comarcal, Salvador Balliu, es tracta d’«una xifra molt important que crec que és el reflex de la bona feina que hem vingut fent els darrers anys». El màxim responsable de l’ens va explicar que es tracta d’un pressupost amb fort contingut social, amb un augment significatiu de les partides destinades a atenció a les dones, suport a les famílies amb el programa Temps de cures i en matèria d’acollida, seguint les prescripcions dels departaments de Drets Socials i Igualtat i feminismes. A més, s’incrementa el nombre de professionals de l’EAIA, SIS, Igualtat, SIAD, SAI-LGTBI, a més dels serveis bàsics i el SAD. «En aquest punt», va afegir Balliu, «vull destacar el fet que en aquests serveis socials bàsics l’aportació dels ajuntaments passarà del 35% actual al 25%».

Una altra de les partides que s’incrementa és la destinada a les habitacions d’emergència per a l’atenció de les dones maltractades, que fins a aquest any estava en 10.000 euros, que han resultat «totalment insuficients», i per a l’any vinent passarà a ser de 30.000 euros. Segons admet el Consell, aquesta era una reivindicació que venia de lluny.

D’altra banda, la dotació d’ajuts de menjador escolar augmenta en 800.000 euros. La meitat d’aquest import està destinat als més de 400 alumnes provinents del conflicte ucraïnès que s’han escolaritzat a la comarca. L’altra meitat correspon a més alumnat beneficiari dels ajuts i l’augment del preu del servei derivat de l’augment de l’IPC.

Pel que fa a la dinamització econòmica i promoció del territori, Balliu ha explicat que el gran projecte d’aquest pressupost és el projecte turístic de 2,8 milions d’euros dels Plans de Sostenibilitat Turística a Destins del Ministeri de Turisme, procedents dels Fons Next Generation. Segons destaca, es finançarà el 100% del projecte sense que els ajuntaments ni el Consell hi hagin de posar res de recursos propis. El projecte, explica, beneficia els pobles d’interior de la comarca, ja que Blanes, Lloret i Tossa ja tenen finançament per altres projectes més vinculats a les seves característiques turístiques.

Finalment, Balliu també ha destacat el «fort component ambiental» del pressupost. El departament de Territori i Sostenibilitat en suporta pràcticament el 50% i correspon a matèries com sanejament, gestió i tractament de residus, recollida d’animals o prevenció d’incendis.

En relació a aquest àmbit ambiental, destaquen la recent creació de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica que comptarà amb tres tècnics dedicats exlusivament a aquest tema, un d’ells cedit pr la Diputació de Giron,a que podrà coordinar els serveis que ofereix la corporació provincial als ajuntaments de la comarca de la Selva.