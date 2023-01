El fiscal demana penes de fins a 12 anys i 9 mesos de presó al caporal i als dos agents dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners acusats de traficar amb marihuana intervinguda en operatius policials. Els acusa de delictes de pertinença a grup criminal, contra la salut pública, continuat de furt i falsedat en document oficial. A un d'ells també li atribueix un delicte de descobriment i revelació de secrets. L'escrit d'acusació recull que els tres mossos, liderats pel caporal, van crear un entramat criminal per desviar la droga comissada, tornar-la a posar en circulació amb l'ajuda de dos acusats més que no són policies i repartir-se els beneficis. El jutjat d'instrucció ha dictat la interlocutòria d'obertura de judici oral.

El fiscal Enrique Barata demana la pena més alta per al caporal, que s'enfronta a 12 anys i 9 mesos de presó i multa de 84.500 euros. Per als dos agents sol·licita 12 anys i mig de presó. Per a un d'ells xifra la multa en 83.600 euros i per a l'altre en 80.000. Per als altres dos acusats, que no són policies, sol·licita 5 anys i 3 mesos de presó i multa de 80.000 euros i 5 anys de presó i la mateixa multa. Per als policies també demana que els inhabilitin per treballar com a mossos durant el temps de la condemna.