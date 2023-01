La portaveu del PSC a Santa Coloma de Farners, Bea Ventura, ha lamentat «la decisió de l’equip de govern de prorrogar els pressupostos municipals a través d’un decret d’alcaldia, així com la falta d’impuls que suposa per a la població no tenir cap previsió d’inversions».

En un comunicat, Ventura ha assenyalat que la pròrroga del pressupost suposa «que es deixi el Capítol I amb recursos insuficients, ja que hi ha la pujada que suposa la revalorització dels llocs de treball pactada», i també que els capítols 2 i 4 quedin congelats, «de manera que hi pot haver dificultats per fer front al pagament dels subministrament». La portaveu socialista també ha posat l’accent en la falta d’inversió. «Ens quedem sense inversions, tenint pendent al construcció de la piscina descoberta i, el més urgent, l’obertura del centre esportiu La Piscina, tancat des del 6 d’agost passat, quan es va deixar penjats a 1.200 usuaris i a les escoles i cursets que havien de començar al setembre, a més de 26 persones a l’atur», ha lamentat. Tot plegat, ha recordat Ventura, «per no haver intervingut l’empresa que ho gestionava». A més de la pròrroga del pressupost, el PSC també ha criticat els problemes d’accés a l’habitatge, la m ala gestió del Banc dels Aliments i el fet que els joves es vegin obligats a marxar del municipi davant la falta d’oportunitats laborals.