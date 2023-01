L'Ajuntament de Caldes de Malavella ha comprat per 177.251 euros l'antic hostal de Can Ribot per fer-hi un aparcament públic i habitatge social. Fa més de 50 anys que l'edifici està en desús i en estat de deteriorament. L'antic hostal, ubicat al cas antic del municipi, té cinc pisos i una superfície total de 892 metres quadrats. L'alcalde, Salvador Balliu, diu que el municipi pateix una problemàtica "real" de falta d'aparcament al centre que perjudica els negocis de la zona. "Amb aquest nou aparcament els veïns de la zona en sortirien beneficiats i també els comerços locals, que segurament veurien incrementades les compres", remarca.

Pel que fa als pisos socials, Balliu diu que el municipi no disposa de cap solar on poder promoure actuacions d'aquest tipus i que aquest espai seria apte per fer-n'hi.