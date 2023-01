Un camió ha bolcat aquest migdia mentre circulava per la C-63 al seu pas per Santa Coloma de Farners. Segons la informació del Servei Català de Trànsit, el vehicle ha patit una avaria mecànica que l'ha fet sortir de la via quan circulava pel quilòmetre 23,5 de la via i bolcar.

L'avís de l'accident és de les 12.26 hores i ha mobilitzat els Bombers de la Generalitat, que han desconnectat la bateria del camió, i del SEM. El conductor ha resultat il·lès.