Embolica que fa fort. L’Ajuntament de Blanes, on ERC governa en minoria amb només cinc regidors, va portar a ple sense èxit una nova proposta de pressupostos per al 2023. De fet, tots els regidors -exceptuant els republicans- van votar en contra de la proposta. L’alcalde, Àngel Canosa, va indicar que la formació portava la proposta a ple tot i saber que no tindria recorregut: «Portem al ple el pressupost de 2023 sabent que no tirarà endavant. Hem de tenir clar que parlem d’un pressupost, no parlem de res més que això. És un pla econòmic, amb una durada anual i que determina l’estratègia econòmica. La proposta que sotmetem a consideració és la que pensem que el municipi necessita, però davant la situació de no-aprovar un pressupost, entrarà en vigor el pressupost prorrogat de 2022».

Des de Junts, Mònica Rabassa, va demanar més «transparència» al govern: «Necessitem tenir tota la informació. De les partides, dels informes... Tota. Vostès el 2022 van demanar una modificació per fer uns concerts, van passar els concerts i veiem que no ens arriben els informes. I com aquest cas, podem dir molts casos més». Els ex-socis de govern, els Comuns, també van criticar la «opacitat» d’ERC: «Li vaig demanar la partida de 300,000 euros de la Festa Major. Falta a la veritat dient que no hem fet propostes i que ho han respost tot, perquè no és cert. Estem d’acord amb la partida de TV La Selva però amb una reglamentació, no amb un xec en blanc», va criticar Jordi Urgell. El PSC, a través d’Eva Enríquez, va demanar «fer les coses ben fetes i arribar a un consens per tal de tirar endavant uns pressupostos».