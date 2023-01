L’Ajuntament de Lloret ha adquirit l’immoble que es convertirà en el futur edifici Lloret Smart Center. L’edifici es troba al centre històric, al Carrer Capità Conill i Sala núm. 15 i s’ha comprat per 302.000 €, una partida econòmica finançada pels fons europeus Next Generation.

El Lloret Smart Center es convertirà en el centre d’operacions que recollirà totes les dades que genera la ciutat, ciutadania i visitants, a través de sensors i altres dispositius, els processarà i permetrà convertir-los en informació que permeti la millora les decisions en termes de gestió i eficiència. Actualment Lloret de Mar ja disposa de diferents serveis tecnològics que aporten dades en àmbits com la seguretat, recollida de residus o turisme. L'objectiu d'aquest nou edifici és "fer convergir totes aquestes dades i analitzar-les per posar-les al servei d’una millor gestió municipal" ha explicat Albert Robert, regidor de Noves Tecnologies. L'edifici, a més, "permet crear un nou eix de dinamització econòmica i afavorir la revitalització de la zona" afegeix.

Per altra banda, l’Oficina d’Informació a la Ciutadania (OIAC) ha publicat les dades d’atenció del 2022 que es situen en 28.130, un augment del 2’87% respecte el 2021. En aquesta línia a la planta baixa del Lloret Smart Center està previst crear una oficina de l’OIAC 360 on els usuaris disposin d’uns tòtems per a poder realitzar les gestions.