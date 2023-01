Lloret de Mar podria tenir una nova plaça al nucli antic. L’Ajuntament va aprovar en el ple la relació de béns per a l’adquisició de terrenys situats entre els carrers Costa de la Fàbrica, Migdia i de la Fàbrica classificats per a zona verda en el pla d’ordenació. La finalitat de tot plegat és crear una nova plaça en aquests espais, que seria finançada amb fons Next Generation, per tal d’esponjar aquesta zona del casc antic. Per tal de tirar endavant aquesta gesta, segons es va constatar en el ple, cal expropiar una finca ubicada al carrer Fàbrica número 2 i que és propietat al 50% de dos germans i d’una immobiliària que no accepten la proposta de compra municipal.

Segons va comentar l’alcalde, Jaume Dulsat, la finca en qüestió no és habitable i està inscrita al POUM amb una qualificació que impedeix que s’hi pugui edificar, per tant, tot apunta que l’Ajuntament tirarà endavant l’expropiació així com la posterior creació d’aquesta plaça. Renúncia de Marina Nicolás En el marc del ple també es va donar compte de la revocació, a petició de la regidora Marina Nicolás Abellan, de finalitzar la seva dedicació exclusiva. La regidora, que a les properes eleccions municipals defensarà la candidatura de Jordi Martínez, va presentar la sol·licitud per deixar de formar part del grup municipal Junts per Lloret i passar a ser regidora no adscrita a l’oposició. Ella mateixa va assegurar a finals de desembre que va ser una decisió «complicada», però que calia fer aquest pas, ja que el que era el seu partit fins ara ha anunciat que presentarà candidatura el 2023 amb el nom Tots per Lloret, mentre que ella defensarà la candidatura que encapçala Jordi Martínez amb Junts. D’altra banda, la resta de regidors de govern es van repartir els cartipassos que fins ara corresponien a Nicolás i l’alcalde va agrair-li la seva tasca com a regidora. Modificacions de crèdit En el marc del ple també es va aprovar una modificació de crèdit d’un import total de 224.000 euros corresponent a tres partides. La primera modificació, segons va concretar la regidora Lara Torres, fa referència a l’increment de preus del Teatre Municipal i el Turó Rodó (21.218 euros), la segona referent als capítols 1, 2 i 4 equival a 170.000 euros de «retocs de finals d’any», en paraules de Torres, i finalment la tercera partida (32.000 euros) fa al·lusió a l’increment de partides de plans d’ocupació. L’Ajuntament també aprova una modificació de crèdit de 224.000 euros referent a diferents partides Un altre dels punts de l’ordre del dia va consistir en un tràmit administratiu referent a l’esmena d’errades d’un acord amb l’Incasòl per a la construcció d’habitatges socials. Aquest punt va aixecar la llebre en el grup de Lloret en Comú, que va qüestionar l’import de 9 milions d’euros destinat a la construcció dels habitatges. El govern va respondre que l’esmentat import el fixa el mateix Incasòl. Compatibilitat del caporal D’altra banda, el plenari va aprovar la doble compatibilitat público-privada, del caporal del cos de policia de Lloret de Mar, Rubén Rodríguez, per tal que pugui desenvolupar la tasca de pèrit judicial amb caràcter privat.