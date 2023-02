L'Ajuntament de Lloret de Mar ha anunciat la inauguració de la nova Escola d'Hostaleria del municipi. Les instal·lacions es troben ubicades a l’establiment hoteler BPM i tenen una superfície de 1.000 metres quadrats amb capacitat per 200 alumnes. Actualment hi ha 118 estudiants que estan cursant els Cicles Formatius de Grau Mitjà de Cuina i Gastronomia i Serveis en Restauració i el Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió d’Allotjaments Turístics de l’Institut Ramon Coll i Rodés ja podran realitzar les pràctiques de cuina i restauració. Aquest equipament s’ha posat a disposició gràcies a un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lloret i l’hotel BPM i l’arrendament inicialment serà pel curs 2022-2023 amb un import total de 81.675 euros. L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha remarcat que “hi ha tres agents que són prioritaris en aquest objectiu de capacitar i formar les noves generacions en professions al nostre sector turístic i són la comunitat educativa, el sector turístic i l’administració pública. I en aquest projecte d’avui i són tots implicats”.

Hi ha tres agents que són prioritaris en aquest objectiu de capacitar i formar les noves generacions en professions al nostre sector turístic i són la comunitat educativa, el sector turístic i l’administració pública. Jaume Dulsat - Alcalde de Lloret de Mar Jaume Dulsat, juntament amb el director dels Serveis Territorials d’Educació de Girona, Adam Manyé i el regidor d’Educació, Albert Ferrández, han inaugurat avui l’Escola. A l’acte hi han participat una cinquantena de persones entre regidors i regidores, comunitat educativa (inspectors, directors dels centres educatius de Lloret i professorat) i representants del sector turístic (gremi d’Hostaleria, gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries, Gremi de Comerç i Fundació Climent Guitart). Pel regidor d’Educació, Albert Ferrández “feia temps que es buscava aquest moment, creiem en la formació i en l'especialització del sector”. I en paraules del director del Serveis Territorials d’Educació de Girona, Adam Manyé, “invertir en formació és el múscul més fort que es pot tenir”. L’Ajuntament de Lloret de Mar subratlla que treballa "des de fa anys" per crear un pont entre el món acadèmic i el sector turístic a través de la creació de convenis que permetin la professionalització en diferents àmbits laborals del sector turístic. Aquest estiu es va renovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Lloret de Mar, el Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar i l’Associació de Bars i Restaurants de Lloret de Mar per col·laborar a impartir els Cicles Formatius de Grau Mitjà de Cuina i Gastronomia i Serveis en Restauració i el Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió d’Allotjaments Turístics, de 2.000 hores cadascun, a l’Institut Ramon Coll i Rodés de Lloret de Mar, per al curs 2022-23.