«T’importa si fumo? Estic una mica nerviosa», pregunta Rosa Cañameras mentre s’encén una cigarreta al balcó de la seva habitació. Amb el braç recolzat a la barana, fixa la mirada cap al principi del carrer mentre espera que arribi la comitiva judicial que ha de determinar si avui podrà dormir al seu llit o si deixa de tenir un domicili permanent. «Ja són aquí», diu fent un crit a la comitiva de la Plataforma d'Activistes per l'Habitatge i contra el Capitalisme (PAHC) que s’ha concentrat al portal de l’habitatge ubicat al carrer Mesquita de Còrdoba de Blanes.

En un costat del carrer hi apareixen dos cotxes dels Mossos d’Esquadra juntament amb un tercer vehicle amb la comitiva judicial. Dues dones i quatre mossos d’esquadra s’apropen al grup de persones de la PAHC. Uns metres més endarrere, quatre homes s’ho miren amb expectativa. Refusen dir el seu nom o l’empresa per la qual treballen, però comenten que són els encarregats de canviar el pany en cas que es produeixi el llançament. Un d’ells, exposa que treballa per una companyia subcontractada per Coral Homes -propietària de l’immoble- que ha d’elaborar un informe que determini qui viu en aquell habitatge, indica. Un dels qui l’acompanya, afegeix que «gairebé tots els darrers llançaments són de fons voltor i cada vegada hi ha més màfies de compravenda de pisos per ser ocupats». Coral Homes S.L., que segons apunta la PAHC ha refusat negociar un lloguer social amb l’afectada, s’autodefineix a la seva pàgina web així: «Coral Homes és propietària d’una de les majors carteres d’actius del sector immobiliari. Més de 70.000 immobles distribuïts per tot el territori».

No em va quedar més remei que ocupar. Som tres i els ingressos no m’arriben. Però jo només vull pagar un lloguer assequible i tenir un sostre digne.

A Blanes des de 2016

Cañameras, de 40 anys, va ocupar l’habitatge l’any 2016 i des d’aleshores ha viscut aquí amb els seus dos fills, de 9 i 13 anys. Té un expedient obert a Serveis Socials, cobra la renda mínima i apunta que «no sé què passarà si em fan fora»: «No he fet les maletes ni he recollit la roba perquè confio que es pugui aturar. Tampoc els hi he dit als meus fills, ara són a l’escola i he pensat que era millor afrontar-ho tot tal com vingui», exposa mentre llança la cigarreta al terra del balcó i la trepitja. Es dirigeix cap a l’entrada i esquiva amb la mirada les esportives infantils que hi ha al costat de la porta. «No em va quedar més remei que ocupar. Som tres i els ingressos no m’arriben. Però jo només vull pagar un lloguer assequible i tenir un sostre digne», afegeix. La comitiva judicial i un mosso d’esquadra pugen a parlar amb ella i, al cap d’uns instants on es talla la tensió, surten de l’immoble: no hi ha desnonament. Els agents, que reconeixen que tampoc els hi agrada aquesta tasca, enfilen cap als vehicles i marxen.

Cañameras surt de l’immoble i es torna a encendre una cigarreta mentre agraeix a la comitiva de la PAHC el recolzament. Desconeix si hi ha una nova data programada per a un nou llançament. Haurà de trucar als jutjats per saber si aquesta escena es tornarà a repetir.

Desnonaments a l’alça

El portaveu de la PAHC a Blanes, Marcos Martín, exposa que la situació habitacional al municipi «és crítica»: «En la darrera reunió amb Serveis Socials de l’Ajuntament ens van comentar que reben dues notificacions de desnonaments a la setmana. Nosaltres portem cinc llançaments aturats aquest mes de gener, però hi ha molts casos que no ens arriben. En total tenim actius 16 casos, són principalment famílies però també hi ha alguna persona gran sola i gent jove».

Martín afegeix que «pensàvem que l’alcalde actual faria més, però no ha sigut així. La situació és molt greu, hi ha una onada de casos molt gran i ens toca en un mal moment. La demanda d’habitatge és molt superior i no hi ha pisos socials per a tanta gent. A més, després de la pandèmia hem notat que hi ha menys gent i això ho fa encara més complicat».