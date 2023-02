La Comissaria de la Policia Local de Lloret de Mar ha acollit aquest divendres la jornada 'Detecció i cerca amb Unitats Canines', on han participat els cossos policials de dinou municipis catalans. En total, hi han assistit 30 agents i 25 gossos amb l'objectiu de millorar el servei que ofereixen aquests gossos policia a cada localitat. La formació ha anat a càrrec d'un instructor expert provinent d'Alcobendas (Madrid). Durant la jornada, els participants s'han dividit en diferents grups de treball amb escenaris diversos com són l'exterior de la comissaria, el dipòsit de vehicles o el pàrquing soterrani de l'edifici per poder practicar. La Unitat Canina de Lloret fa més de deu anys que està en funcionament.

En concret, a la formació hi han participat les Policies Locals de Vilassar de Mar (Maresme), Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat i Martorell (Baix Llobregat), Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Palafrugell, Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), Granollers, Caldes de Malavella, Tossa de Mar i Lloret de Mar, Girona, Olot, Sabadell i Polinyà (Vallès Occidental), La Jonquera, Amposta i Salt. En paraules del regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Lloret de Mar, Jordi Sais, "l'especialització de la Policia Local de Lloret, en diferents àmbits, és una referència al territori". En relació amb la formació d'aquest divendres, el regidor ha expressat la satisfacció del consistori de poder "ser seu d'aquesta jornada formadora d'Unitats Canines". Deus anys d'Unitat Canina a Lloret La Unitat Canina de Lloret està en funcionament des de fa més d'una dècada i actualment està composta per tres gossos (l'Iron, la Maya i la Luna). La previsió és que durant aquest any se n'incorporin tres més. La Unitat Canina realitza tasques de Seguretat Ciutadana i de detecció i venda d'estupefaents. L'any passat, durant la temporada de màxima afluència turística al municipi, es va activar un dispositiu especial amb tres torns operatius.