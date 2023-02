Riells i Viabrea comptabilitza 90 habitatges buits de 45 tenidors en el cens

L’Ajuntament de Riells i Viabrea, està realitzant un cens dels habitatges buits al municipi que ha comptabilitzat 90 habitatges buits de 45 tenidors. En aplicació de Llei reguladora de les hisendes locals, està enviant als propietaris una notificació d’un recàrrec del 50% de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a aquells habitatges destinats a un ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent.

Segons indica l’Ajuntament, el recàrrec respon a la necessitat de protegir la funció social de la propietat afavorint el dret d’accés a l’habitatge dels ciutadans i s’està exigint als propietaris que durant dos anys no acreditin el seu ús. Per fer-ho, miren els consums de l’habitatge, si hi ha alguna persona empadronada, consulten si l’immoble forma part d’algun litigi o inspeccionen el mateix per determinar si hi viu algú.

El còmput de dos anys s’interromp si hi ha hagut sis mesos de presència, si hi ha causes justificades per raons laborals, canvi de domicili per dependència o si l’habitatge ha sigut objecte de litigi. David Vila - Tècnic de l'Ajuntament de Riells

«El còmput de dos anys s’interromp si hi ha hagut sis mesos de presència, si hi ha causes justificades per raons laborals, canvi de domicili per dependència o si l’habitatge ha sigut objecte de litigis. Per identificar els habitatges buits, es creuen les dades per veure els indicis de desocupació. Es miren les dades del padró, el registre d’habitatges buits de la Generalitat, la manca de subministraments (consums zero o anòmals), es fa una consulta de procediments judicials i també hi ha les comprovacions del personal que fa la inspecció, revisió i encreuament de dades, que en el nostre cas s’ha encarregat a una empresa externa», exposa David Vila, tècnic de l’Ajuntament de Riells i Viabrea.

Queixes dels veïns

Alguns veïns del municipi, però, al·leguen que el seu habitatge és una segona residència que s’utilitza amb freqüència i, tot i això, han rebut la notificació de l’Ajuntament que els acredita com un habitatge buit i, per tant, els insta a pagar el recàrrec. És el cas de Maria Mercè Jiménez, que al·lega que va créixer a Riells i, tot i que no hi ha cap persona empadronada, sí que usen l’habitatge.

«Actualment no hi ha ningú empadronat, però no hi ha dret a què les segones residències siguin catalogades d’habitatges buits. És cert que no estem empadronades ni la mare (90 anys) ni jo, però no està deshabitada. Si la notificació me la va donar la persona de Correos en mà! A més a més, aquesta carta que hem rebut ve acompanyada d’una llista de cases amb les referències cadastrals i això és una crida absoluta a què les màfies vinguin a ocupar», exposa Jiménez, que ha presentat una instància a l’Ajuntament per tal que es revisi el seu cas. Com ella, per ara són vuit les queixes que té comptabilitzades l’administració local.

És cert que no estem empadronades ni la mare (90 anys) ni jo, però no està deshabitada. Si la notificació me la va donar la persona de Correos en mà! Maria Mercè Jiménez - Veïna de Riells

«Em sento absolutament desatesa per l’Ajuntament. A més, que les segones residències aportem més que rebem, paguem igual, però nosaltres no utilitzem tants serveis; deixem un xic de deixalles, però no és el mateix que el volum que genera la gent que hi viu de manera permanent. Un recàrrec del 50% de l’IBI a mi em suposa més de 300 euros extres», afegeix aquesta veïna que critica la manca de comunicació de l’administració local. Jiménez puntualitza que hi ha «moltes» segones residències al municipi i afegeix que «igual que jo, hi deu haver entre 70 i 100 cases que tenen aquesta situació. Fins ara les ocupacions que s’han fet al poble han sigut principalment de cases dels bans, però amb aquestes actituds, anant contra els veïns, l’Ajuntament incentiva que vinguin les màfies», conclou.

Període d’al·legacions

L’alcalde del municipi, Josep Maria Bagot, exposa que la mesura respon «a l’aplicació de la llei» i insta als veïns afectats a comunicar-se amb l’Ajuntament: «Ara estem en període d’al·legacions. Al final sempre hi poden haver casos específics que es passin per alt», va valorar el batlle.

Segons exposa l’Ajuntament, del llistat que han rebut els veïns on s’indiquen totes les referències cadastrals identificades com a buides, és a dir, 90 habitatges, alguns d’ells no han de pagar el recàrrec perquè tot i que en les inspeccions oculars i les anàlisis dels consums es cataloguen de pisos buits, els hi figura alguna persona empadronada.

L’Ajuntament s’ha adherit a una subvenció de la Diputació de Girona per encarregar l’estudi per fer el cens d’habitatges buits a l’empresa Audifilm Consulting.