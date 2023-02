Maçanet de la Selva va inaugurar el divendres el nou Casal de Jubilats, que inclourà serveis mèdics més enllà dels que ja oferia com a Casal. D'aquesta manera, l'espai funcionarà alhora com a casal i com a Centre Integral de Serveis.

La inauguració s'ha fet durant una jornada de portes obertes. Segons explica el consistori en un comunicat, el Centre Integral de Serveis donarà resposta a les necessitats de la gent gran més enllà dels serveis mèdics, amb la finalitat que els usuaris puguin envellir amb el màxim benestar sentint-se com a casa. Semblant a la gestió del model de centre diürn, els usuaris podran gaudir dels serveis habituals del Casal de Jubilats, com ara la perruqueria, bar i ball. També compta amb una zona polivalent, infermeria i sala d'ordinadors. En l'acte hi ha participat el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; la directora dels Serveis Territorials de Drets Socials a Girona, Helga Nuell; el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu i l'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueras. L'alcaldessa va explicar que “amb aquest Centre Integral de Serveis iniciem la gestió d’un nou model d’atenció a la gent gran, oferint el servei d’un centre de dia diürn de titularitat municipal, des d’una perspectiva més humana, propera i personalitzada“. La posada en marxa del Centre Integral de Serveis ha tingut un cost de 390.141,58 €, dels quals 204.593,85 € han estat subvencionats per la Diputació de Girona. Al seu torn, Noguer va indicar que “a les administracions estem compromesos amb l’estat del benestar de la nostra gent gran, per millorar-los la qualitat de vida, i amb l’obertura d’aquest centre complim objectius". Projecte iniciat el 2020 L’any 2020, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva va encarregar un avantprojecte a SUMAR, l’ens dependent de la Diputació de Girona d’acció social, per traçar l’estratègia del nou model d’atenció a la gent gran, i a mitjan 2022 van començar les obres de remodelació de l’espai. El projecte sorgeix d'un grup de voluntaris i entitats socials que van col·laborar amb l'Ajuntament per resoldre la problemàtica del confinament per la gent gran. En aquests moments la gestió del CIS es troba en tràmits administratius, pendent de la publicació de la licitació. El casal ja està en marxa.