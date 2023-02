Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 51 anys implicada en un accident de trànsit a Maçanet de la Selva per conduir beguda. Els fets es remunten a diumenge cap a dos quarts de tres de la tarda quan es va produir un xoc frontal entre un turisme i una motocicleta, a la C-35. El conductor de la motocicleta va resultar ferit greu i la conductora del cotxe va resultar il·lesa. Els agents van observar que la dona presentava clars símptomes d’haver consumit begudes alcohòliques. En la primera prova va donar un resultat positiu de 0,99 mg/l i d’1,11mg/l a la segona. Per aquest motiu i per la seva implicació en l’accident, els mossos la van arrestar per un delicte contra la seguretat viària per conduir ebria.

La detinguda, sense antecedents, va passar el dia 6 de febrer a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, que en va decretar la llibertat amb càrrecs. Un altre accident, a Calonge Un dia abans, el 4 de febrer, pels volts de les 8 del vespre, els mossos van assistir un altre accident a l’avinguda dels Països Catalans, a Calonge. Una furgoneta va perdre el control en una recta, va sortir de la via i va xocar contra un pas d'aigua. El conductor, de 51 anys, va resultar il·lès i quan els mossos li van fer la prova d’alcoholèmia va donar un resultat positiu amb 1,46 mg/, motiu pel qual va ser denunciat penalment com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques. A més, en la prova indiciària de detecció de drogues, va donar positiu en cocaïna i per aquest motiu se’l va denunciar administrativament.