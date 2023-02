El sorteig de l'Euromillones ha deixat el premi del «Milió» a Lloret de Mar. Aquest premi es juga mitjançant un codi que apareix a les butlletes del sorteig i reparteix un milió d'euros.

L'afortunat va segellar la butlleta premiada en el sorteig d'aquest dimarts a l'Administració Número 1, situada a la plaça de Germans Maristes.

El codi afortunat en el premi especial del "Milió" ha estat el MHT33160.

El premi principal, segons recull el web del sorteig, no va ser encertat per ningú i el pot per al divendres ascendeix a 51 milions d'euros.