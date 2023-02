Durant aquest cap de setmana Riudellots de la Selva ha pogut celebrar el Fiporc, la Fira del Porc que aquest any celebra el seu 10è aniversari. Després de dos anys de pausa a causa de la pandèmia de la covid-19, enguany la fira ha tornat amb força. Des d’ahir dissabte i fins avui, a les sis de la tarda, el municipi serà la seu d’aquest esdeveniment i oferirà diferents activitats i demostracions.

El primer dia de la fira es podria definir com una bona jornada, «Al matí el fred ha espantat una mica la gent, però quan ha començat a sortir el sol això es s'ha anat emplenant» explica Josep Santamaria, el regidor de promoció econòmica i el responsable del Fiporc. Santamaria també declara que calculen que podran recuperar les xifres d’abans de la pandèmia, les quals es trobaven entre els 15.000 i els 17.000 visitants. «El fet d’haver hagut de parar durant dos anys per la pandèmia ha fet que la gent esperés la fira amb ganes», assegurava el regidor. Des de l’Ajuntament de Riudellots també veuen amb optimisme el dia de demà, ja que, segons l’experiència d’altres anys, el diumenge sol ser el dia amb més afluència.

La programació de la Fira del Porc és molt diversa i per a totes les edats, formada per exposicions, tallers i activitats vinculades al sector del porc. Des de tallers de dibuix, pinta cares i treballs manuals, fins a una demostració de realitat virtual, passant per la representació de l’especejament del porc i una activitat perquè els infants aprenguin a fer mandonguilles.

Un dels punts més forts de la fira és l’àrea de tast gastronòmic, que funciona amb un sistema de tiquets que valen 1 euro i que es poden bescanviar per tastos per poder menjar i fer degustacions. «Avui hi havia molta gent a la fira, fins i tot hi havia cues per agafar plat a la zona de l’àrea gastronòmica», asseguren fonts de l’Ajuntament de Riudellots.

Al ser l’edició número 10 del Fiporc aquest matí s'ha fet un acte especial on s'ha bufat les veles d’un pastís d’aniversari simbòlic i s'ha presentat la figura del nan Lloti, la mascota de la fira que és present en cada edició, juntament amb els capgrossos que són una novetat d’enguany.

El Fiporc va néixer l’any 2014, «volíem fer una fira a Riudellots i va sorgir la Fira del Porc, preparar la primera edició no va ser una feina fàcil, va costar cinc anys» afirma Santamaria. El responsable també explica que l’objectiu principal del Fiporc és donar a conèixer el municipi amb el procés de la matança del porc. «Riudellots és un poble d’arrel rural i el procés de la matança del porc s’està perdent, i per això va sorgir aquesta fira representativa». El regidor afegeix que estan molt contents amb l’edició d’enguany i anima a tothom a assistir al Fiporc abans que s’acabi demà a la tarda.