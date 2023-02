Joan Felip va omplir divendres la Casa Saladrigas de Blanes en la seva presentació com a candidat a l’alcaldia encapçalant la llista de Junts a les properes eleccions municipals. En l’acte, on també hi van ser presents el secretari general de Junts, Jordi Turull, o la diputada i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, Felip va desgranar diversos aspectes que «preocupen» els ciutadans de Blanes, com la neteja o la mobilitat. En aquest sentit, va aprofitar per reclamar la «recuperació del projecte de la C-32»: «No pot ser que un municipi de més de 40.000 habitants no tingui una variant, Blanes ha de deixar d’absorbir el tràfic que té com a destí municipis com Lloret o Tossa». També va expressar la voluntat d’estudiar el projecte de piscina municipal.