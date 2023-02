El Convent de Santa Clara de Castelló d’Empúries va acollir ahir la 3a Jornada Municipalista, organitzada pel grup Tots per l’Empordà, després de passar en anteriors edicions per les localitats de Roses i Palafrugell. La cita va comptar amb l’assistència d’una vuitantena de persones.

L’objectiu de la trobada, d’una banda, era ser un primer punt de contacte entre els candidats: «Hem volgut que tots els membres de les actuals candidatures es posessin cara», va assegurar el vicepresident de la formació, Agustí Ayats. A més, va assenyalar que també hi havia un segon repte sobre la taula: «Acabar de convèncer les persones indecises». En aquest sentit, va defensar que «som un espai obert a a totes les persones que tinguin ganes de treballar per la gent del seu poble, que no vulguin presentar-se a la llista d’un partit tradicional i que prefereixin sentir-se plenament independents».

El programa de la jornada estava articulat per tres ponències. En la primera conferència, sota el títol «Independents de què? De qui?» i de la mà de Carles Arbolí (Figueres Futur) i Núria Tubau (SOM Cabanes), els candidats van desgranar les motivacions que els van portar a presentar-se en la candidatura independent. En la segona ponència, batejada com a «10 claus de comunicació que fan pensar en una victòria possible» i que va ser l’eix central de la trobada, l’expert en comunicació Lluís Pastor va detallar els manaments per a aproximar-se a l’èxit electoral. Finalment, la biòloga Alícia Herrera va protagonitzar la ponència «La protecció civil en l’àmbit municipal, competències i obligacions».

Tots per l’Empordà compta amb 7 candidatures confirmades i «2 o 3 més que s’hi acabaran incorporant». «Tenim opcions de tenir una bona representació al Consell Comarcal i possiblement a la Diputació de Girona», va afirmar Ayats.