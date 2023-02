Un incendi en un pis de Blanes ha obligat a desallotjar 19 persones d'un edifici de 3 plantes del barri de Ca la Guidó de Blanes.

El foc s'ha originat a quarts de set del matí al primer pis de l'edifici. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els cossos d'emergències que han desallotjat als veïns de l'edifici. A conseqüència del foc, l'ocupant del pis on s'ha originat el foc ha resultat ferit lleu a causa dels fums inhalats i ha estat traslladat a l'Hospital Comarcal de Blanes.

A dos quarts de nou l'incendi s'ha donat per controlat i una hora més tard s'ha deixat tornar a casa als desallotjats, en comprovar que l'estructura de l'edifici no havia resultat afectada i no hi havia perill.

Pel que fa a les possibles causes que haurien produït el foc, hi ha indicis que es podria tractar d’una manta elèctrica.

En les tasques d'extinció i seguretat hi han intervingut 10 dotacions de Bombers de la Generalitat, 6 vehicles i 13 agents de la Policia Local de Blanes, Protecció Civil, 3 ambulàncies del SEM i 2 dotacions dels Mossos d'Esquadra.