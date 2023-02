La Policia Local de Blanes ha impartit una classe d'educació viària focalitzada en la circulació en bici i patinet a 25 infants refugiats d'Ucraïna. Segons informa l'ajuntament en un comunicat, la mobilitat segura és una de les prioritats de la Policia Local i, per això, any rere any imparteixen cursos tant teòrics com pràctics de Mobilitat Segura a centres educatius. En aquesta ocasió, han dissenyat una formació específica per a refugiats que viuen a la població amb l'objectiu que aprenguin les normes bàsiques per circular de manera segura com a vianants i com a conductors de vehicles de mobilitat personal.

Després d’organitzar la logística necessària, aquest passat dissabte van impartir la classe al saló de plens de l'ajuntament i van comptar amb la participació de nens i nenes de diferents edats que han après a circular de manera segura, especialment en bicicleta i patinet. Agents de l'equip de Mobilitat Segura que s'encarreguen d'aquest tipus d'aprenentatge, amb el suport d'altres companys del cos policial, s'han fet càrrec de la sessió. A més, també han comptat amb el suport d'una jove voluntària ucraïnesa que ha traduït alguns conceptes als infants. Després de mesos vivint a Blanes, entenien bona part de les explicacions tant en català com en castellà, però, per poder-ho fer més visual, la Policia Local ha utilitzat gràfics, fotografies i vídeos per facilitar la comprensió. Un dels aspectes en què es va incidir especialment és en la conducció de bicicletes i patinets, que darrerament han proliferat tant als carrers, no tan sols a Blanes sinó, en general de tot arreu. Així, van ensenyar als infants per on poden circular i per on no poden fer-ho, així com la manera adequada per preservar tant la seva seguretat com la de la resta de vianants que hi ha als carrers. Un cop acabada la sessió, els alumnes van rebre un diploma acreditatiu. Aquesta sessió especial impartida per la Policia Local de Blanes se suma a les tasques que ja fa el cos al llarg de l'any en relació amb els alumnes de la ciutat. Es tracta del Pla d'Educació de Mobilitat Segura (PEMSB) que adapta la formació a les necessitats dels alumnes a qui va adreçada, basada en els factors de risc del col·lectiu. Actualment, han ampliat els cursos a qui va adreçat el pla, de manera que també la reben els alumnes de cinquè d'Educació Primària i les i els estudiants de 3er d'ESO.