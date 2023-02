El castell de Montsoriu s’ha apropat als 20.000 visitants durant l’any 2022, segons han informat fonts del Consell Comarcal de la Selva i del Patronat del Castell de Montsoriu. Aquesta xifra és la millor des de que Montsoriu va obrir al públic el gener de 2011 després d’anys de dur-se a terme obres de consolidació i restauració en el que és considerat el millor castell gòtic de Catalunya. A més, les dades de l’any 2022 representen un increment del 20 per cent respecte a les dades que hi havia abans de la pandèmia.

El president del Patronat del Castell de Montsoriu, Pere Garriga, ha assegurat que "des del Patronat i el Consell es continua treballant perquè Montsoriu assoleixi el lloc que li pertoca". En aquest sentit, Garriga ha assegurat que el pas de Montsoriu pel programa “Batalla Monumental” tot just fa un any sumat al disseny de la campanya de comunicació que s’hi va acompanyar i la implicació de tot el territori va suposar un pas endavant per aquest monument selvatà.

Amb l’objectiu de donar resposta a les peticions dels visitants, el Patronat i el Consell estan treballant en la incorporació de nous formats de visites guiades, per incloure el públic familiar, i així mateix, fer-ne de teatralitzades.