Ramon Luque encapçalarà la candidatura de Junts per Catalunya a Hostalric en les eleccions municipals del proper 28 de maig. Nascut a Badalona i arrelat a Sant Cugat del Vallès, on inicià la seva carrera professional en el sector de la comunicació institucional, es va establir a la comarca de la Selva fa 19 anys, a Caldes de Malavella, on va ocupar el càrrec de coordinador local de Junts. Actualment, és veí del nucli antic d’Hostalric.

El candidat encapçala la candidatura en substitució de Josep Antoni Frias, que va ser alcalde del municipi entre el 2007 i el 2019. Revitalitzar el nucli històric, millorar el manteniment i la neteja del poble, descentralitzar els serveis municipals, millorar la col·laboració amb les entitats, impulsar més decididament el turisme, o promocionar els equipaments municipals com a espais de promoció econòmica són algunes de les propostes en què treballa l’equip de Junts per Hostalric per preparar “un programa ambiciós i un projecte de futur a mitjà termini que millori el poble i la vida de les veïnes i els veïns”, ha explicat el candidat. Periodista de professió Luque és periodista de professió i té una àmplia experiència en l’administració pública. Ha estat Cap del Gabinet d’Alcaldia, Premsa i Comunicació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i assessor de la presidència del Parlament de Catalunya amb la MHP Laura Borràs. També ha ocupat càrrecs amb l’exvicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró; primer com a coordinador territorial de la conselleria de Polítiques Digitals, i posteriorment com a responsable d’acció institucional de la vicepresidència de la Generalitat. En la seva etapa en els mitjans de comunicació ha treballat, entre d’altres, a Ràdio Sant Cugat, Ràdio Nacional d’Espanya, Diari d’Andorra, Diari de Barcelona online, o Agència Catalana de Notícies, on –sota la direcció de Carles Puigdemont– va ser un dels periodistes fundadors d’aquest mitjà i el seu primer coordinador a Barcelona i l’àrea metropolitana.