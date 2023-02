El Carnaval de Blanes recuperarà enguany la normalitat després de dos anys afectat per la pandèmia de la Covid-19. Enguany la Rua tindrà lloc el diumenge 19 a partir de les 17 hores i aplegarà uns 550 participants. Les 10 colles participants (Blanes, Lloret, Tossa, Massanes, Riells i Viabrea i Pineda) sortiran de Mas Enlaire i arribaran fins a la plaça dels Països Catalans. L'any 2020 hi van participar 17 colles i prop d'un miler de persones.

Enguany hi haurà tres colles de Blanes, la més nombrosa dels quals és la de l'Associació de Veïns de Quatre Vents, amb 107 components. Per la seva banda, l’Esbart Joaquim Ruyra aplega 80 components, i l’Associació Que Vingui Qui Vulgui 45 persones. Respecte del nombre de carrosses, diumenge en desfilaran un total de 14, que rivalitzaran en música, llum i guarniments per endur-se algun dels premis previstos.

Es manté el recorregut

El recorregut manté la ruta que ja es va fer el 2020. Sortint des de la cruïlla de la Rambla Joaquim Ruyra amb el Carrer Riera Alta, la Rua seguirà el mateix recorregut per la Rambla en sentit contrari, es vorejarà la Plaça Solidaritat i continuarà la Rambla Joaquim Ruyra fins a la Plaça Catalunya. Llavors enllaçarà amb el Passeig de la Marina i finalitzarà a la plaça dels Països Catalans.