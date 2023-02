L’Ajuntament de Riells i Viabrea, amb majoria absoluta d’Esquerra Republicana, va aprovar ahir la implantació del servei d’aigua potable en règim de monopoli amb forma de gestió indirecta per un període inicial de 18 anys a partir de 2024. L’aprovació, però, a banda de comptar amb el rebuig dels altres regidors de la cambra (dos del PSC i dos de Junts) també ha enutjat la plataforma ciutadana de la Taula per l’Aigua Pública de Riells. Aquesta agrupació exposa que el gener de 2021 quan l’Ajuntament va comunicar que s’iniciaven les negociacions amb l’empresa Aigua del Tordera (AAT) S. L. per a municipalitzar el servei, una comissió d’estudi decidiria la forma de gestió d’aquesta. Però apunten que no hi ha hagut transparència en el procés: «No s’ha donat a conèixer el contingut de les negociacions i l’acord o acords adoptats encara que abans de convocar la Comissió es van produir diversos fets consumats», exposa Ramon Solé, un dels portaveus de la plataforma.

Entre els esmentats fets, la plataforma enumera que en el nou reglament l'equip de govern va «passar pàgina de la recaptació de l'empresa per quotes de manteniment de comptadors que no s'han produït». També subratllen que s'ha aprovat una tarifa en la qual no s'han contrastat les dades: «No s'han tingut en compte les dades aportades per l'empresa sobre la plantilla, amortitzacions, i s'ha deixat en mans de l'empresa la recaptació dels ingressos no tarifaris que haurien de servir per minorar la tarifa que hagin d'abonar les persones usuàries. S'ha actualitzat un Pla Director amb un munt d'inversions que justifiquen unes necessitats d'inversió per damunt de les possibilitats de la caixa municipal, que està endeutada per una resolució judicial sobre un projecte constructiu que va suposar una sanció de 2,1 milions d'euros per frau urbanístic», insisteix Solé. Denuncien irregularitats en la gestió de l'aigua a Riells Reclamació de 240.000 euros L'equip de govern ha acceptat la reclamació de l'empresa AAT SL de prop de 240.000 euros per amortitzacions pendents que reclamava. La plataforma ciutadana afegeix que en fer-ho no van tenir en compte «un munt» de conceptes que podrien haver reduït la xifra a pagar. «Amb només dues reunions, el 25 de gener i el dia 1 de febrer, l'equip de govern ha sotmès a votació, comptant ja d'entrada amb la seva majoria, una memòria que podria argumentar coses diferents si s'hagués contractat amb un altre objectiu. Des de la Taula rebutgem aquesta forma d'actuar de l'equip de govern que ha incomplert el compromís de debatre totes les formes possibles de gestió. No s'ha actuat correctament en el procediment per acordar una empresa mixta i, a més a més, ens trobem a les portes d'unes eleccions», sentencia Solé. La plataforma presentarà al·legacions a l'aprovació i estudia «més mesures».